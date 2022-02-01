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Yapılan ankete göre vatandaş en çok hayat pahalılığından şikayetçi!

Yapılan ankete göre vatandaş en çok hayat pahalılığından şikayetçi!
01 Şubat 2022 Salı 13:43

AREA Araştırma tarafından yapılan son kamuoyu çalışmasında vatandaşlara "Türkiye'nin koronavirüs dışında en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Ankete katılan insanların yüzde 67.9'u ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi.

AREA Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve ocak ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.102 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara bir de "Sizce Türkiye'nin koronavirüs dışında en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 67.9'u bu soruya ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu yüzde 18 ile "diğer" cevabını verenler takip etti. "İşsizlik" yanıtı ise yüzde 5,6 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 4.4'lük bir kesim ise bu soruya "Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri" cevabını verdi.

'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' anketi! Ekonomi ve hayat pahalılığı diğer seçenekleri ezdi geçti.

Etiketler; #ekonomi #hayat pahalılığı #anket #en büyük sorun
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