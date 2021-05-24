TRUMP'A ŞOK DAVA!
TRUMP'A ŞOK DAVA!
0
HİNDİSTAN'DA YENİ BİR SALGIN!
HİNDİSTAN'DA YENİ BİR SALGIN!
0
ALTIN NE KADAR OLDU?
ALTIN NE KADAR OLDU?
0
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
0

Yaralı askerden acı haber geldi!

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in hastanede şehit olduğunu duyurdu

Yaralı askerden acı haber geldi!
24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:14

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlığın Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp, hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin’in (25) acı haberi, Kayseri’de yaşayan ailesine verildi.

İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, dün 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında gerçekleştirilen havadan ikmal faaliyeti sırasında helikopterden inerken, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gergin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Eyyüp Gergin'in acı haberi, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, bugün öğle vakti Bünyan'daki Bayramlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #eyyüp gergin şehit #kayseri şehit
Önceki Haber
Lokman Hekim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
İzmir'de kirazları gönüllüler topladı
Cesedi bulundu, eşi ve kızı sinir krizi geçirdi!
Cesedi bulundu, eşi ve kızı sinir krizi geçirdi!
0
5 gündür o duvarın üstünde oturuyor!
5 gündür o duvarın üstünde oturuyor!
0
Fiyatıyla dudak uçuklatan villalar
Fiyatıyla dudak uçuklatan villalar
0
Lokman Hekim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Lokman Hekim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
İller Bankası 365 kişi alacak
İller Bankası 365 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.