ASANSÖRDE AT VAR!
ASANSÖRDE AT VAR!
0
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
0
İKİ ÖĞÜN BESLENEREK...
İKİ ÖĞÜN BESLENEREK...
0
CEZAEVİ GÜNLERİNİ ANLATTI
CEZAEVİ GÜNLERİNİ ANLATTI
0

Yaralı uzman çavuştan acı haber geldi

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı (27), 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Uzman Çavuş Kırmızı’nın acı haberi, ailesin yaşadığı Adana'ya ulaştı

Yaralı uzman çavuştan acı haber geldi
30 Nisan 2021 Cuma 14:36

PKK’lı teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, tedavi gördüğü Ankara'da, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin acı haberi, Ceyhan ilçesi Şanözbilen Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin evinin olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Anne Aliye Kırmızı, çocukları Yasemin ve Fehmi ile birlikte şehit oğlunun cenazesini karşılamak için Adana Havalimanı'na gitti. 4 ay önce nişanlandığı belirtilen Mehmet Kırmızı’nın babası Zeynel ile ağabeyi Sedat Kırmızı'nın ise Ankara’da oldukları kaydedildi.

KAYMAKAM YILMAZ, ACI HABERİ PAYLAŞTI

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Mehmet Kırmızı'nın şehit olduğu haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Kırklareli Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan şehit Mehmet Kırmızı'nın Hakkari - Otluca bölgesinde görevlendirildiğini kaydeden Yılmaz, "28.04.2021 günü arazide arama tarama sırasında yapılan füze tacizinde ağır yaralanan, aslen Hatay Altınözü'nden, Ceyhan ilçemiz merkez nüfusuna kayıtlı İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, tedavi gördüğü Ankara GATA Hastanesi'nde şehit olmuştur. Allah'ım sonsuz rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Adana Valiliği, şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı’nın cenazesinin, yarın öğlende Ceyhan ilçesinde Asri Mezarlığı şehitliğinde defnedileceğini açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mehmet kırmızı #şehit #uzman çavuş şehit
Önceki Haber
Erdoğan'dan aşı sıkıntısı açıklaması: Kabul etmiyorum
Sonraki Haber
Kuzey Irak'tan 2 şehit haberi geldi!
Kuzey Irak'tan 2 şehit haberi geldi!
Kuzey Irak'tan 2 şehit haberi geldi!
0
Alkol yasağında flaş gelişme!
Alkol yasağında flaş gelişme!
0
İnsan Hakları Eylem Planı takvimi açıklandı. 6 ay içinde bunlar yapılacak
İnsan Hakları Eylem Planı takvimi açıklandı. 6 ay içinde bunlar yapılacak
0
TÜBİTAK proje personeli alacak
TÜBİTAK proje personeli alacak
0
Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Hacettepe Üniversitesi 65 personel alacak
Hacettepe Üniversitesi 65 personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.