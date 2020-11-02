Yardım için kampanya

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremden dolayı zarar görenlerin yaralarını sarmak için beş başlıklı bir kampanya başlatıklarını açıkladı.

Başkan Soyer, “Kampanyamız dahilindeki ilk iki paket gıda yardımı, üçüncü paket erzak, dördüncü hijyen, beşinci paket ise uyku tulumu olacak. Bu beş başlıkta vatandaşlarımız istedikleri paketten istedikleri miktarı seçerek destekte bulunabilecekler” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ulaşım Merkezi’nde (İZUM) oluşturulan kriz merkezinde basın toplantısı düzenledi. 6,9 büyüklüğündeki Ege depreminin üzerinden geçen 50 saat içerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Soyer, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür ederek sözlerine başladı. Başkan Soyer, deprem anında Kiraz’ın Avunduruk köyünde olduğunu ve programını yarıda keserek İzmir’e döndüğünü dile getirerek “Yolda bilgi almaya başladık. Arkadaşlarımızdan HİM üzerinden gelen ihbarlar ve tespitler çerçevesinde 20’ye yakın binada ağır hasar olduğu bilgisini aldık. Narlıdere Metrosu, çalışan faal metro hatları, İZBAN ve tramvay hatları, İZSU’nun altyapı kanallarıyla ilgili bilgi aldık. Çok şükür ki altyapımızla ilgili sıkıntı olmadı ğını gördük. Kısmi bazı noktalarda elektrik kesintileri olduğunu, doğalgazın güvenlik nedeniyle kesildiği bilgisini aldık” dedi. İzmir’e yaklaştıkça trafik konusunda sıkıntıların yaşandığını gördüklerini ifade eden Başkan Tunç Soyer, bu konuda da önce özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda çağrılarda bulunduklarını söyledi. Soyer, “Toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdiğimizi duyurduk. Yıkım alanlarına vardığımızda zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Vatandaşlarımız da destek olma çabasındaydılar” diye konuştu.



Sahada 5572 personel var

Depremde 58 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 930 kişinin yaralandığını, 11’i kişinin de ağır şekilde yaralandığı bilgisini paylaşan Tunç Soyer, “Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 104. Bunun 55’i ilk anda ekiplerimizce kurtarıldı. Arama kurtarma çalışma sırasında sahada çalışan ilçelerden 57, Büyükşehir’den bin 371 çalışanımız var. Bazı arkadaşlarımız lojistik destek sağlıyor. Sahada toplam 5 bin 572 personel çalışıyor. İlçelerimizden 9 Büyükşehir’den 2 bin 329 araçla hizmet veriyoruz. Bu çerçevede yine Fen İşleri 192 kamyon enkaz taşıdı. Altyapı konusunda sadece Büyükşehir Belediyemiz 20 noktada onarım çalışması gerçekleştirdi. Bu arada vatandaşlarımıza şarj istasyonu için 4 adet istasyon kurulumu yapıldı. Önümüzdeki günlerde ücretsiz internet noktaları kuracağız. Acil ihtiyaçları g iderme noktasında 42 bin 400 kase çorba dağıtımı yaptık. 9 bin 450’si ilçelerimizden geldi. İlçelerimizden 18 bin 947 litre su geldi. 31 bin 500 litre Büyükşehir dağıttı. 34 bin 712 litre su da çevre belediyelerimizden geldi. İlçelerden 3 bin 550, Büyükşehir Belediyesi’nden ise 40 bin 155 ekmek dağıtımı yapıldı. Çevre belediyelerden 20 bin olmak üzere toplam 63 bin 705 ekmek dağıtıldı. Süt ise ilçelerden bin 700, Büyükşehir 4 bin 200, toplam 5 bin 900 litre dağıtıldı. Gıda yardımı da yapıldı. Öğün olarak 24 bin 95 ilçelerimizden, Büyükşehir Belediyesi 16 bin 588 öğün servis yaptı. Araçlarıyla destek veren belediyelerden 25 bin öğünlük destek sağlandı. Toplam 65 bin 683 öğün yemek desteği sağlandı. Yine içecek konusunda da 17 bin 950 adet ilçelerden, 19 bin adet Büyükşehir&rsq uo;de, 5 bin adet ise çevre belediyelerden geldi. Çocuk maması ise ilçelerden 150 adet destek sağlandı” dedi.

Talepleri belirledik

Kurulan çadırlar konusunda bilgi veren Başkan Soyer, şunları söyledi: “İlçe belediyeleri 128, Büyükşehir Belediyesi 552 çadır kurmuş durumda. AFAD tarafından ise bin 134 çadır kuruldu. Şuanda yaklaşık bin 814 çadırımız var. İlçelerden 12 bin 276 adet battaniye ve yorgan desteği sağlandı. 9 bin adet şu anda elimizde battaniyemiz var. Bin adet giysi desteği sağlandı. Önümüzdeki günlerde çadır matı ve uyku tulumu konusunda ihtiyaç olduğunu belirledik. Önümüzdeki günlerde bunları temin edeceğiz. Maske dağıtımı yine devam etti. 31 bin maske dağıtımı ilçelerle yapıldı. 200 bin civarında da Büyükşehir yaptı. 138 binanın tesisin dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. 1554 tanesi Büyükşehir tarafından yapıldı.”

Psikolojik destek

Başkan Soyer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak bir çalışma başlattıklarını söyleyerek, “Bakanlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ortak bir çalışma başlattı. Psikolojik destek sağlanacak. Hem yetişkin hem çocuklara verilecek. 24 sosyolog ve psikolog personel görevlendirildi” dedi. Soyer, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Biz pandemi döneminde kriz üst yönetim kurulu adıyla hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokrasisini, hem de İzmir’deki meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiğimiz haftalık düzenli toplantılar yapıyorduk. Bunu şimdi tekrar başlatıyoruz. Her pazartesi saat 12:00’de kriz üst yönetimi toplantısı yapılacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve bakanlarla görüştük

Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla görüştüğünü de belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözlerine şöyle devam etti: “Dün dört bakanımızın katıldığı bir toplantı yapmıştık. Sonra CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcılarıyla bir toplantı yaptık. Ardından Cumhurbaşkanımız ve neredeyse tüm bakanlar kurulu diyebileceğim çok sayıda bakanımızla akşam bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda özellikle birlikte uyum içinde çalışmak ve ulaşabileceğimiz vatandaşımızın sayısını arttırabilmek adına ne tür iş bölümleri yapabileceğimizi netleştirmeye çalıştık. Özellikle 7 bin 19 yatak kapasiteli yurtlar ve kamu kurumları misafirhanelerinin ilgili bakanlarla koordine edilmesi ve vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirilmesi görevi verildi sayın Cumhurbaşkanı taraf ından.”

Konteyner kent kurulacak

Yapılan görüşmelerde, toplu konut yapımıyla ilgili çalışmaların başlatılması ve konteyner kent kurulması için ortak çalışma yapılması yönünde karar alındığını aktaran Soyer, “Biz konteyner kent yapımıyla ilgili alternatif yerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a arz ettik. Bu çalışmalar bir yandan sürecek. Bir yandan da biz ilçe belediyelerimizin katkılarını koordine edecek bir zemin oluşturduk. Tüm ilçe belediyelerimiz destek vermek istiyorlar. Bunun koordine edilmesine ihtiyaç var. Biz Büyükşehir olarak hangi belediyemizin hangi başlıklarda ve ne miktarda mal ve hizmet desteği vereceğini tespit ettik. Bunların dağıtılmasıyla ilgili de Bayraklı Belediyesi ile koordineli şekilde bunları sürdürme kararı aldık. Böylece çok sayıda destek talebini de Büyükşehir bünyesinde koordine etmek için hazırlıklarımızı yaptı k. Çok sayıda vatandaşımız dışarıda yaşıyor. Evlerini terk etmiyor. Güven duymuyorlar. Dışarıda, parklarda, yeşil alanlarda kurulan çadırlarda gecelerini geçirmeye çalışıyorlar. Bu durum uzunca bir süre alabilir. Bu konuda bir öngörüde bulunmak mümkün değil. O nedenle bu desteklerin sürdürülebilir bir noktaya taşınması lazım. Bunlar koordine edilmezse heba olmak gibi sonuçlar karşılaşma riski var. Bunları bertaraf edebilmek için koordinasyonu yapacağız ve böylece sürdürülebilir bir biçimde çok sayıda vatandaşımıza ulaşacak zemin hazırlayacağız” dedi.

Beş başlıkta kampanya

Başkan Soyer depremzedelerle dayanışma kampanyası başlatacaklarını da ifade ederek söylerini şöyle sonlandırdı: “Pandemi döneminde Halkın Bakkalı adıyla yaptığımız destek kampanyası vardı. Biri küçük biri büyük paket olmak üzere iki paket sunmuştuk. 47 bin bağışçı vatandaşımız bunlardan satın almıştı. Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştık. Bu defa 5 başlıkta bu kampanyayı başlatıyoruz. 2 tanesi gıda yardımıdır, üçüncü paket erzak, dördüncü hijyen, beşinci paketimiz ise uyku tulumu olacak. Bu beş başlıkta vatandaşlarımız destek olmak istedikleri takdirde istedikleri miktarı seçebilecek. Pandemi döneminde yaptığımız gibi biz koordine edeceğiz. Burada özellikle bu koordinasyon İzmir’deki ilçe belediyeleriyle sınırlı değil. Büyükşehir belediyelerimiz son derece duyarlılık gösteriyor. Onlar da olanca güçleriyle yanımızda yer alıyor. Ankara, Aydın, Antalya, İstanbul, Muğla, Adana, Mersin, Hatay, Bursa belediye başkanlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Dün Seferihisar’da hem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekiplerinin çalışmalarını birlikte görmekten büyük mutluluk duyduk. Herkes Türkiye’nin her yerinden İzmir için büyük bir kaygı taşıyor. Büyük bir gönüllülükle destek olmaya çalışıyor. Biz de bu desteklerin bir zerresi heba olmasın ve ulaşması gereken yerlere ulaşsın diye güçlü bir koordinasyon ekibi oluşturduk. Hem Halkın Bakkalı üzerinden yapılacak bu destekleri hem ilçe belediyelerinden gelecek destekleri, hem Büyükşehir Belediyelerimizden ve bunlar dışındaki belediyelerden gelecek destekleri koordine edeceğiz.”

Büyükşehir boşaltılacak

Başkan Soyer, depremden dolayı hasar alan binalar hakkında ise şu bilgileri verdi: “Yıkık 6, acil yıkım yapılması gereken 7, girilemeyecek durumda olan 14, toplam 415 hasarlı binamız var. Büyükşehir Belediyesi’nin merkez binasında da hasar tespit ettik. Çok ağır olmasa da binayı önümüzdeki günlerden itibaren boşaltıyoruz. Diğer binalarımızda hizmete devam edeceğiz.”



