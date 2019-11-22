Yardım yapılan dernekleri açıklayın

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Sayıştay'ın önemli tespitlerde bulunduğu İçişleri Bakanlığı 2018 Yılı Denetim Raporu hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu.

Sevda Erdan Kılıç, raporda; İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca 2018 öncesi edinilen ve tamamen amorti edilen e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesinin güncellenmesi bakımı ve geliştirilmesi amacıyla yapılan 1milyon 656 bin 645 TL tutarındaki harcamanın 630 Giderler hesabına kaydedilmesi gerekirken 260 Haklar hesabına kaydedilmesi nedeniyle, 2018 Yılı Bilançosunda ve 2018 Yılı Faaliyet sonuçları tablosunda hataya sebebiyet verildiğinin vurgulandığını kaydetti.

Kayıtlar yanlış

Sayıştay raporunda; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde satın alma süreci tamamlanıp sözleşmesi imzalanan hizmet alımlarının muhasebe kayıtlarının yanlış tutulduğunun tespit edildiğini belirten Av. Kılıç, bu kayıtlardan sorumlu olan mali hizmetler birim yöneticileri ve üst yöneticileri için gerekli işlemlerin yapılması ve hatanın kaynağının açıklanması gerektiğini bildirdi. CHP'li Kılıç, Bakanlık bilançosunda 1.698.709.973 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri kaleminin yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Aynı bilançoda 2.938.733 TL sosyal güvenlik prim ödemesi gecikme cezası ve zammı yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı gibi kolluk kuvvetini oluşturan bir bakanlığın SGK primlerini zamanında ödemediği için asgari ücretin yaklaşık 1500 katı kadar bir rakam olan 2.938.733 TL gecikme cezası ödemesi açıklanması gereken bir durum. Vatandaşlar 2020 TL asgari ücretle geçinmeye çalışırken, bunun 1500 katı olan bir para, sorumsuz bir bakanlık yöneticisi ya da personeli tarafından SGK'ya ceza olarak ödenmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Bunun sorumlusu kim? Bu gecikme cezasının oluşmasından sorumlu olan kurum yöneticileri ya da sorumluları hakkında gerekli işlem yapılacak mıdır?" CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, bilançoda yer alan Cari Transferler kalemi adı altında yapılan 765.557.381 TL harcamanın hangi kuruluşlara, hangi ad altında yapıldığının açıklanması gereken bir konu olduğunu vurguladı. n Müge Yunt

Bakanlık personeli için işlem yapılmalı

Kılıç, şu hususları belirtti: "Bilançoda dikkat çeken başka bir kısım da 'Diğer Giderler' kalemidir. Buradaki 635.757.398 TL'lik kalemin de nelerden oluştuğu açıklanmalıdır. Yine bilançoda 81.762.661 TL 'Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler' kalemi bulunmaktadır. Bakanlık bu bağışların ve yardımların kimlerden alındığı ve özel gelirlerin neler olduğu konusunda gerekli açıklamayı yapmalıdır. Bilançoda yer alan 237.292.240 TL'lik 'Diğer Çeşitli Gelirler' kaleminin de nelerden oluştuğu açıklanmalı. Sayıştay raporunda; yardım yapılan derneklerin faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verilmediği tespit edilmiştir. Bakanlık hangi dernek, kurum ve kuruluşlara, hangi amaçla yardımda bulunduğunu açıklamalıdır. 6.417.426 liralık "yurt dışından alınan bağış ve yardımların" da nelerden oluştuğu açıklığa kavuşturulmalıdır. 275.622.942 lira "diğer gelirler" kaleminin nelerden oluştuğu belirlenmelidir." Sevda Erdan Kılıç, raporda, döviz mevcudunun olumsuz değerlendirilmesinden dolayı 73 bin 900 liralık fark oluştuğunun belirtildiğini kaydederek, "Döviz mevcudunun olumsuz değerlendirilmesinden dolayı 73 bin 900 liralık farkın oluşmasından sorumlu olan bakanlık personeli hakkında işlem yapılacak mıdır?" diye sordu.