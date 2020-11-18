Yardımlarla İzmir'in yaralarını sarıyorlar

Depremin ardından Türk Kızılay'ın kurduğu yardım çadırına, yardım malzemeleri yağmaya devam ediyor.

Deprem bölgesine 59 yardım çadırı kurduklarını anlatan Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, yardım taleplerinin devam ettiğini belirtip, en fazla ihtiyacın gıda çekine duyulduğunu belirtti. Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelen ve İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depreminin ardından, depremzedelerin yaralarını sarmak için ülkenin her köşesinden yardımlar geliyor. Trabzon'dan Erzurum'a ve ocak ayında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle büyük kayıplar veren Elazığ'a kadar ülkenin her ilinden hayırseverler İzmir için harekete geçti. Bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan Türk Kızılay İzmir Şubesi de gönüllülerin desteğiyle alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

800 bin öğün yemek

Depremin ilk gününden bugüne kadar gerek gönüllüler gerekse Türk Kızılay'ın İzmir'deki temsilci ve şubeleriyle faaliyetlere devam ettiklerini açıklayan Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, mağduriyetler giderilene kadar alanda olacaklarını söyledi. Baykalmış, "Sahada 74 profesyonel ve 270 gönüllümüz var. 33 araç filosuyla sevk ve organizasyonu yönetiyoruz. 36 farklı yerde Kızılay noktası oluşturduk. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gelen giyim ve ikramlıkları alıyoruz. İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız çalışmadan dolayı ihtiyaç sahiplerinin gıda gereksinimlerini karşılamakla mükellefiz. Paydaşlarımızla beraber alanda yaklaşık 800 bin öğün yemek dağıttık. Bunun 300 bin öğünü Türk Kızılay tarafından karşılandı" dedi. Pandemi dolayısıyla 100 bin maske ve hijyen ürünleri dağıtımı gerçekleştirdiklerini de ifade eden Baykalmış, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli çalışarak talepleri karşıladıklarını dile getirdi. Baykalmış şöyle devam etti:

75'inci Yıl Parkı'ndaki depoda bize emanet edilen kıyafet ve ayakkabıları beden ve numaralarına göre ayrıştırıyoruz. Alanda 59 çadırımız var. 165 deprem mağduru insana hizmet veriyoruz. Sabah, öğle ve akşam 3 öğün yemeği Türk Kızılay karşılıyor. Günlük olarak ihtiyaç duydukları ikramlıkları da onlara ulaştırıyoruz. Evleri yıkılan ya da evlerine giremeyenlerin giyim ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarını da alanda karşılıyoruz" dedi.

Gıda çeki ihtiyacı

Depolarında, giyim malzemelerinden mont, çorap ve ayakkabıların yanı sıra battaniye ve elektrikli ısıtıcı gibi çok sayıda malzemenin bulunduğunu belirten Kerem Baykalmış, tüm destekçilere teşekkürlerini iletti. En fazla ihtiyacın gıda çeklerine olduğunu söyleyen Baykalmış, "Duyarlı vatandaşlarımız depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarını bize ulaştırdılar. Yardımlaşma ve paylaşma duygusunu sahadaki mağdurlarla ve mağduriyeti gidermek isteyen İzmirlilerle birlikte yaşadık. Destekleri iyi planlayıp süreci idare ettik. Herhangi bir karışıklık olmadı. Bu gönüllük hareketi bizi mutlu ediyor. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Yardım talepleri devam ediyor. Gıda çeklerine ihtiyaç oluyor. AFAD koordinasyonu içinde bize talepte bulunan vatandaşların kimlik numarası üzerinden gerekli taramaları yapılıyor. Mağduriyetleri gidermek için listedeki malzemeleri hazırlıyoruz. Vatandaşlar gıda çeki noktasında da bize destek verirlerse biz de elimizde olmayan malzemelerin anlaşmalı marketlerden temin edilmesini sağlayabiliriz. Alanda tek mağdur kalmayana kadar gönüllülük esasıyla çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.



