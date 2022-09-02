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Yargıtay 151 personel alacak

Yargıtay Başkanlığı 151 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Yargıtay 151 personel alacak
02 Eylül 2022 Cuma 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, ilandaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara 2020 yılı KPSS(B) grubu puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 5 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 9 Eylül 2022 tarihinde son bulacaktır.

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