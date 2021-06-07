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Yargıtay Başkanlığı işçi alacak

Yargıtay Başkanlığı 279 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Yargıtay Başkanlığı işçi alacak
07 Haziran 2021 Pazartesi 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yargıtay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi alınacak.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır.

İlan için son başvuru tarihi ise 11 Haziran 2021.


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