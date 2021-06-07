İKİ TREN ÇARPIŞTI: 30 ÖLÜ!
İKİ TREN ÇARPIŞTI: 30 ÖLÜ!
0
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
0
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
0
AMELİYATSIZ ZAYIFLAMA!
AMELİYATSIZ ZAYIFLAMA!
0

Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
07 Haziran 2021 Pazartesi 10:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, yapılacak uygulamalı veya sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacak.

 

Zabıt Katibi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Tekniker, Kameraman gibi bölümlere yapılacak alımlar için son başvuru tarihi ise 11 Haziran 2021 olarak açıklandı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Yargıtay Başkanlığı işçi alacak
Sonraki Haber
İcradan satılık 4 katlı otel
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı
0
Tayt giydi diye dayak yedi!
Tayt giydi diye dayak yedi!
0
Ücreti çok bulan damat tarafı, kuaförleri dövdü!
Ücreti çok bulan damat tarafı, kuaförleri dövdü!
0
İcradan satılık 4 katlı otel
İcradan satılık 4 katlı otel
0
Yargıtay Başkanlığı işçi alacak
Yargıtay Başkanlığı işçi alacak
0
İki kardeş yaralı bulunmuştu. Detaylar ortaya çıktı!
İki kardeş yaralı bulunmuştu. Detaylar ortaya çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.