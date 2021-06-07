Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, yapılacak uygulamalı veya sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacak.

Zabıt Katibi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Tekniker, Kameraman gibi bölümlere yapılacak alımlar için son başvuru tarihi ise 11 Haziran 2021 olarak açıklandı.

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