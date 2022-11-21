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Yargıtay işçi alacak

Yargıtay Başkanlığı engelli işçi alımı yapacağını duyurdu

Yargıtay işçi alacak
21 Kasım 2022 Pazartesi 10:17

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yargıtay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 6 sürekli işçi(engelli) alınacaktır. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır.

Şartları uyan adaylar, başvurularını 21.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiketler; #yargıtay #işçi alımı
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