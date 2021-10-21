YarınBizim Projesi İkinci Dönem Başvuruları Başladı

Pandemi sürecinin esas kahramanları olan sağlık çalışanlarının çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak, onları yaşama ve kariyer sürecine hazırlamak amacıyla Sabancı Topluluğu’nun geçen yıl ilk kez hayata geçirdiği “YarınBizim” sosyal sorumluluk projesi bu yıl da gençlerin yanında olmaya devam ediyor

Ailesinden en az biri sağlık çalışanı olan ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklerken, onları gelecek kariyerlerine hazırlamak amacıyla tasarlanan projeye başvurular 13 Ekim tarihinde başladı. Kariyer planlaması ve meslek tanıtımlarının yanı sıra kişisel farkındalık ve motivasyon eğitimleriyle gençlerin bu zorlu süreci en kolay şekilde geçirmelerinin sağlandığı projenin bu yılki odağında ise “Sorumlu Gençlik” var.

Gücünü gönüllülükten alıyor



Sabancı Gönüllüleri’nin çabalarıyla ve Topluluğun gönüllülük vizyonuyla ikinci dönemi başlayan YarınBizim projesi, üniversiteye hazırlanan sağlık çalışanlarının çocukları ve kardeşleri için ikinci kez hayata geçiyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sabancı Gönüllüleri’nin yanı sıra medya ve kamuoyunun önde gelen birçok değerli isminin de destek verdiği proje, zengin içeriği, kariyer destek programları ve kişisel gelişim eğitimleriyle gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyor.

İlham veren isimlerle bir araya gelerek onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaya hazırlanan gençlerin bu zorlu sürecine yine mentor isimler eşlik ediyor. Gönüllülüğün gücünden ilham alarak tasarlanan “mentorluk paydaşlığı” kapsamında her bir gencin gelecek hayaline uygun olarak atanan mentorlar, bilgi birikimleri ve ilham veren hikayeleriyle gençlere rol model olmayı sürdürüyor. Sabancı Topluluğu’nun sahip olduğu ileri teknolojinin tüm imkanlarının da seferber edildiği proje, gençlerin bu zorlu dönemde eğitim sürecine destek olurken, aynı zamanda yeteneklerini keşfetme, yetkinliklerini geliştirme, potansiyellerini yükseltme ve öğrenim süreçlerini yönetmelerine de destek sağlıyor.

Gençlerin “gönüllülük” yolculuğuna eşlik ediyor

Birleşmiş Milletler’in dünyadaki gönüllülük faaliyetlerinin desteklemesi amacıyla geçen yıl gerçekleştirdiği toplantıya Türkiye ve bölgesinden davet edilen tek şirket olan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gönüllüleri programı ile “en iyi uygulama” örnekleri arasında seçilmişti.

Sabancı Topluluğu, 90 yılı aşan kültürel mirasıyla Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına önayak olan, insana ve topluma dokunan projelere öncülük etmeyi sürdürme vizyonunu YarınBizim projesi ile de sürdürüyor. İşte tam bu nedenle projenin bu yılki odağında da “Sorumlu Gençlik” var. Sorumlu vatandaşlık bilincinden yola çıkarak hazırlanan proje içeriğinde bu yıl geleceği inşa edecek bu gençlere gönüllüğün öneminin aktarılması planlanıyor. Bu kapsamda gönüllülük atölyeleri ve ilham veren hikayelerle zenginleştirilen proje ile geleceği inşa edecek gençlerin “gönüllülük” yolculuklarına da katkı sağlanması planlanıyor.

Meslek tercihinde ilk sırada tıp fakültesi var

Projenin ilk dönemine 626 mentor gönüllü olarak katılırken, Türkiye’nin 65 ilinden 698 genç, mentorluk programı, kariyer destek programı ve kişisel gelişim eğitimlerine katıldı. İlham veren isimlerle bir araya gelerek, onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanan gençler, aynı zamanda, gelişimlerini destekleyecek pek çok içerikten yararlandı.

Projenin faydaları bununla da sınırlı değil. YarınBizim projesi gençlerin hedef belirleme, özgüvenlerinde artış, stresle baş etmeleri, farklı bakış açıları kazanmaları ve en önemlisi yalnızlık hissinden kurtulma süreçlerinde de katkı sağladı. Mentorlar ise, bu proje sayesinde gönüllülük bilincinin arttığını, gençlerle iletişim kurma becerilerinin geliştiğini, yeni fikir ve bakış açıları geliştirdiğini belirtti.

YarınBizim gençleri, bu zorlu yılda gerçekleşen üniversite sınavında da önemli başarılar elde etti. Gençlerin kariyer tercihi sıralamasında tıp ve mühendislik eğitimi başta gelirken, hukuk ve psikoloji onları takip etti. Gençlerin en çok tercih ettikleri üniversitelerin başında ise İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Akdeniz ve Ege Üniversitelerinin yanı sıra Cerrahpaşa ve Hacettepe Üniversitesi var.

Kimler katılabilecek, nasıl başvurabilecek?

Projeye, sağlık çalışanlarının 12. sınıfında okuyan ve üniversiteye hazırlanan lise mezunu çocuklarıyla kardeşleri katılabiliyor. Gençlerin projeye katılmak için https://yarinbizim.com/menti-basvuru-formu.html adresinden katılım formunu doldurmaları yeterli. 31 Ekim tarihine kadar başvuruların devam ettiği YarınBizim projesi hakkında detaylı bilgiye yarinbizim.com adresinden ulaşılabilir.