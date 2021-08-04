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YAŞ kararları açıklandı: 29 general ve amiral emekliye sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, alınan kararları açıkladı...

YAŞ kararları açıklandı: 29 general ve amiral emekliye sevk edildi
04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:06

YAŞ toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ'ta alınan kararları açıkladı.

-Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.

-44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

-Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

-30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

-29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

-Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir.

Etiketler; #tsk #yaş #yaş kararları #erdoğan #yeni komutanlar
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