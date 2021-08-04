YAŞ kararları açıklandı: 29 general ve amiral emekliye sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, alınan kararları açıkladı...

YAŞ toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ'ta alınan kararları açıkladı.

-Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.

-44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

-Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

-30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

-29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

-Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir.