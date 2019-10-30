Yasa çıkacak, sınav yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir TV kanalında yayınlanan programda, eğitimin gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Yasa çıkacak, sınav yapılacak
30 Ekim 2019 Çarşamba 14:36

Bakan Selçuk, Uzman Öğretmenlik - Başöğretmenlik Sınavının ne zaman yapılacağının sorulmasına üzerine; Sınavın yapılması için Öğretmenlik Meslek Kanununun çıkarılması gerektiğini ifade ederek şöyle dedi:"Bu kanun çıktığında okul müdürlerinin kariyer temelli yöneticilik yapabilmeleri, öğretmenlerin tazminat hakları, atama ve yükseltilmesi ile ilgili bir kariyer sisteminin getirilmesi, kademelerin yeniden tanımlanıp ekonomik karşılıklarının değerlendirilmesi söz konusu olacak. Bunun oldukça yüksek bir bütçesi var. Bu bütçe imkanları elverdiğinde Meslek Kanunu da çıkacak ve bütçe çıktığında bu mesele de hallolmuş olacak."

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