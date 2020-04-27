Yasağın bitimine 5 dk. kala ceza

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Yasağın bitimine 5 dk. kala ceza
27 Nisan 2020 Pazartesi 10:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı jandarma ekipleri şehrin hemen her noktasında 4 gün boyunca denetimlerini sürdürdü. İzmir’de büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü.

5 dakika sebredemedi

İzmir genelinde yapılan denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1704 kişiye idari işlem yapılırken, toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildiği belirtildi. Ayrıca, 11 kişi hakkında ise adli işlem uygulandığı bildirildi.
Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasına 5 dakika kala bir sürücü otomobili ile dışarıya çıktı. Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları vatandaşa, sokağa çıkma kısıtlamasınan bitimine 5 dakika kaldığıbelirtilerek, kural ihlali nedeniyle 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.


 

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