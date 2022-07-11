Yasak aşk yaşadığı adama kurşun yağdırdı! İşte o anlar...

Şanlıurfa Suruç'ta bu kez bir kadın bir erkeği öldürdü. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fatma Y., yasak aşk yaşadığı iddia edilen Ferhat Demir'i sokak ortasında av tüfeği ile vurdu. Demir'e kurşun yağdıran kadın, daha sonra da cesedin başına oturup polisin gelmesini bekledi

Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Fatma Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu. Fatma Y. ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Y., babasının evine sığınarak, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Fatma Y. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Y., yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir’e ateş açtı. Ferhat Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Y. ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi. Olay anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Fatma Y.'yi gözaltına alırken, Ferhat Demir'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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