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Yasak aşk yaşadığı erkeği sokak ortasında öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!

Şanlıurfa'da bir kadın yasak aşk yaşadığı erkeği sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürmüştü. Evli ve üç çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ilk ifadesinde "Babam 'ya kendini ya o adamı öldür namusunu temizle' dedi. Ben de namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

12 Temmuz 2022 Salı 08:05

Olay, önceki akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi evli Fatma Yiğit, iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu. Fatma Yiğit ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Yiğit babasının evine sığındı. Bir süre sonra Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Yiğit arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Yiğit, yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir’e ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Yiğit ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi. Olay anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

‘PİŞMAN DEĞİLİM’

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Fatma Yiğit’i gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yiğit'in savcılık ifadesinde, pişman olmadığını ve namusunu temizlediğini söyledi öğrenildi. Yiğit, "Ailemin evine gittim. Babam bana 'ya git kendini öldür ya da o adamı öldür. Namusunu temizle' dedi. Ben de Ferhat Demir’i aradım Suruç’a gelmesini istedim. O sıra evde bulunan silahı aldım dışarıda Ferhat Demir’i cadde üzerinde bekledim. Ferhat benimle konuştuğu sırada yanımda getirdiğim silah ile kendisine ateş açtım. Daha sonra polisi bekledim. Öldürdüğüm için de pişman değilim. Namusumu temizledim’’ dedi.

Fatma Yiğit ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #yasak aşk #cinayet #erkek cinayeti
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