Yaşar Topluluğu kuruluş yıldönümünü Çeşme'de kutladı

Yaşar Topluluğu, 74. kuruluş yıldönümünü yurt içi ve yurt dışında görev yapan yöneticileriyle Çeşme Altın Yunus Otel'de kutladı. Selim Yaşar, Son 5 yılda 1,4 milyar TL yatırım yaptıklarının altını çizdi.

Yaşar Topluluğu 74'üncü Kuruluş Yıldönümünü Çeşme Altın Yunus Otel'de gerçekleşen törenle kutladı. Açılış Törenine Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erol, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Yaşar Topluluğu Yöneticileri katıldı. Yaşar Topluluğu 74. Kuruluş Yıldönümü töreninde Topluluk'ta 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 kıdem yılını tamamlayan 46 yöneticiye sertifika verildi.

Endüstri 4.0

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, "Yaşar Topluluğu olarak son 5 yılda 1,4 milyar TL yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde yarattığımız kapasitelerimizi verimli kullanarak var olduğumuz sektörlerde daha da büyümeye devam edeceğiz. Yerinde üretim, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımız ile değer yaratmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye'de son yıllarda bir değişim süreci yaşanıyor. Yaşar Topluluğu olarak 2020 yılında bu değişim ve gelişim sürecine uyum sağlamayı hedefliyoruz. Yaşar Topluluğu olarak üretim ve hizmet iş kollarındaki potansiyelimizin farkındayız. 2020 yılında bu potansiyeli ortaya çıkarmak için daha çok çalışacağız. En son faaliyete geçirdiğimiz Hadaf Foods üretim tesisimizde endüstri 4.0 teknolojisi kullanıyoruz. Üretimi fabrikaya girişten sevkiyat noktasına kadar el değmeden gerçekleştiriyoruz. Bu vizyonla önümüzdeki bu değişim ve gelişimi diğer şirketlerimizde de kullanmaya başlayacağız." dedi.

Yüzde 10 büyüme

Kuruluş yıldönümünde konuşma yapan Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, "Önümüzdeki dönemde stratejilerimizi üç temel unsur üzerine oluşturuyoruz. Bunlar; verimlilik bazlı büyüme, arge ve inovasyon ile dijital devrimin imkanlarından yararlanmak şeklinde. 2019'da ekonomimizin özelliklerine uygun stratejiler geliştirerek büyümemizi sürdürdük. Yaşar Topluluğu olarak yaklaşık % 10 civarında büyüme gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. Ülkemizin ve sektörlerimizin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. 2019'da İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, Çamlı Yem Turgutlu Fabrikası ve son olarak Yaşar Topluluğu'nun ilk yurt dışı gıda yatırımı Hadaf Foods Fabrikası olmak üzere 3 büyük yatırım yaptık. Gıda sektöründeki ihracatlarımız ağırlıklı olarak Körfez coğrafyasına yapılmakta. 35 yıllık bir tecrübeye sahip olduğumuz bu bölgede, Pınar markasıyla çok güçlü bir satış ve dağıtım gücüne sahibiz. Milyonlarca tüketici ürünlerimizi tanıyor ve keyifle tüketiyor. Hadaf yatırımımız bu anlamda çok olumlu bir yerel üretim yatırımı oldu. Bundan sonraki hedefimiz, gelecek beş yılda bölgedeki ciromuzu Türkiye'den ihracatla birlikte ikiye katlamak olacak" dedi.

Teknolojiye yatırım

Aktaş, dünyanın bir dijital devrimin içinden geçtiğini belirterek, "Topluluk olarak, dijital altyapımızı önemli ölçüde geliştirdik. "Bundan sonraki hedefimiz, oluşan büyük veriyi de dikkate alarak, değer zincirinin tüm safhalarında dijitalleşme imkanlarından maksimum ölçüde yararlanmak" dedi.

