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Yaşlı adam genç kızı taciz etti, bir de kendini böyle savundu

İstanbul'da kaydedilen bir görüntüde önünden geçen genç kadını taciz eden yaşlı adam, "Böyle giyinemezsin, giyinirsen biz bakınca bir şey diyemezsin" sözleriyle kendini savundu

02 Mayıs 2021 Pazar 09:28

İstanbul'da bir otobüs durağında önünden geçen kadının kıyafetine bakarak sözlü tacizde bulunan yaşlı adamın o anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kıyafetine baktığı gerekçesiyle genç kadının tepki gösterdiği adamın "Böyle giyinemezsin, giyinirsen biz bakınca bir şey diyemezsin" ifadeleri kullanması üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda vatandaşlar "Bakamazsın dayıcım, çarşaf da giyer, şort da giyer" diyerek sesini yükseltti.

Tacize uğrayan kadının "Sen gözüne hakim olacaksın" tepkileri üzerine şahsın verdiği cevap şaşırttı. Yaşlı adam, "İkaz etme hakkım var" diyerek kendini savundu.

Etiketler; #otobüs durağı #taciz #şortlu kız taciz
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