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Yaşlı çift evlerinde öldürülmüş olarak bulundu!

Adana'nın Karaisalı ilçesinde emekli Mehmet Fevzi Atay ve Elif Atay çifti, evlerinde başlarından tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu

Yaşlı çift evlerinde öldürülmüş olarak bulundu!
23 Mart 2021 Salı 09:45

Olay, dün ilçeye bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen Elif Atay'dan hafta sonu haber alamayan çocukları, il dışında yaşadıkları için mahalledeki yakınlarına durumu bildirip, kontrol etmelerini istedi. Yaşlı çiftin evine gelen yakınları, kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ile eve giren yakınları Atay çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı çiftin tabanca ile başlarından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

HIRSIZLIK ŞÜPHESİ

Jandarmanın evde ve cesetler üzerinde yaptığı incelemede Elif Atay'a ait altın bileziklerin yerinde olmadığı belirlendi. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Atay çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayeti, hırsızlık için eve gelen kişi ya da kişilerin işlemiş olabileceği üzerinde duran jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

ESKİ ÖĞRENCİSİ CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Mehmet Fevzi Atay ve Elif Atay çiftinin evlerinde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden O.Ü.'nün jandarmadaki sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği belirtildi. O.Ü.’nün emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi olduğu ve yaşlı kadını 6 kurşunla öldürdüğü tespit edildi.

Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #yaşlı çift #cinayet #adana cinayet
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