Yaşlı kadın evinde ölü bulundu, ihbarı yapan oğlu gözaltına alındı

Fatih'te annesinden haber alamayan oğlu, yaşadığı eve gidince cansız bedeni ile karşılaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 76 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Dairede inceleme yapan polis ekipleri yaşlı kadının vücudunda morluklar olduğunu tespit edince oğlunu gözaltına aldı.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu, ihbarı yapan oğlu gözaltına alındı
28 Ocak 2023 Cumartesi 09:37

Olay Fatih, Sümbül Efendi Mahallesinde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Saka Sokaktaki 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan annesinden haber alamayan oğlu, oturduğu eve gitti. Annesi N. U.(76)'nun odada yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 76 yaşındaki N.U. isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaparken, yaşlı kadının vücudunda morluklar olduğunu tespit etti. Yaşlı kadının vücudundaki morluklardan dolayı ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri ihbarı yapan oğlunu gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fatih #haber #ölüm
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