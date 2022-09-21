Yatak odasında yaktığı mangal sonu oldu!

Antalya'da, yatak odasında mangal yakan yürüme engelli Adem Yeğni (46), karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybetti

Olay, Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Türkiye ve Fransa çifte vatandaşlığı bulunan yürüme engelli Adem Yeğni'nin kaldığı daireden duman kokusu yükseldi. Kokuyu alan komşuları, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Daireye balkondan giren ekipler, Adem Yeğni'yi yatak odasında hareketsiz buldu. Yeğni'nin yanında ise su dolu tepsinin üzerinde yanan mangal olduğu görüldü. Adem Yeğni'nin mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adem Yeğni'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere belediye morguna konuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.