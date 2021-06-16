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Yavrularını doludan böyle korudu

Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, 5 yavrusunu dolu yağışından kanatlarıyla koruduğu anlar, yuvayı izleyen kamera tarafından görüntülendi

Yavrularını doludan böyle korudu
16 Haziran 2021 Çarşamba 15:51

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç'ta balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, geçen aylarda yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10’uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile Yaren'in hikayesi 2019 yılında Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel oldu. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi hedefiyle, geçen yıl yuvanın yakınına kamera sistemi kurdu. 'Yaren' leyleğin bu yıl 5 yavrusunun dünyaya gelmesiyle canlı yayına ilgi arttı. Bunun üzerine belediye ekipleri, yuvayı izleyen kamera sayısını 5’e çıkardı. Yaren leylek ve 5 yavrusu, kameralarla 5 farklı açıdan izlenebilirken, yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar da görüntüye yansıdı. Yaren leylek, dolu yağışı bitene kadar kanatlarıyla yavruların üzerini örtt.

'KENDİNİ SİPER EDİYOR'

Yaren Leylek ve Adem Amca hikayesini ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Aniden bastıran yağmurun şiddetini tam zamanında fark ederek korumaya geçen cefalı Yaren Leylek. Sağanak bir anda doluya çevirince bu kez yavrularını korumak için kendini siper ediyor. Yavruların hepsi sapasağlam. Ebeveynleri de öyle. Bu izlediğiniz doğada baş ettikleri türlü zorluklardan yalnızca biri” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #dolu #leylek dolu #leylek yavru koruma dolu
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