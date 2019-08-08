'Yavuz' sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Yavuz' sondaj gemisiyle Karpaz-1 kuyusunda sondaja başlandığını belirterek, "Bugün itibariyle 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef noktaya ulaştığımızda burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız" dedi.

Dönmez, çalışmaları yerinde incelemek üzere KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte helikopterle sondaj gemisine geldi. Bakan Dönmez ve başbakan Tatar'a, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti. Sondaj çalışmalarını yakından inceleyen Dönmez, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Yavuz' sondaj gemisinin, filoya katılan en son gemilerden olduğunu ve adanın batısında çalışıldığını belirten Dönmez, "Burada yaklaşık 2.5- 3 aylık program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki inşallah hedef noktaya ulaştığımızda, burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız" dedi.

'Oruç Reis' de gidiyor

Adanın güneyinde çalışılan 'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisine de değinen Dönmez şunları söyledi: "Bu gemimiz, KKTC'den almış olduğumuz ruhsat bölgelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kendisine vermiş olduğu ruhsat bölgelerinde sismik araştırmalarına devam ediyor. Ağustos ayı içinde ikinci sismik gemimiz olan 'MTA Oruç Reis' gemisini de Akdeniz'e göndereceğiz."

Teklifi reddettiler

KKTC halkının 'hak ve menfaatlerinin korunması noktasında sonuna kadar Kıbrıs Türklerinin arkasında olduklarını' belirten Dönmez, şöyle konuştu: "Kıbrıs Rum yönetiminin oldubittiye getirerek, tek taraflı ilan ettiği, hukuksuz yetki alanlarını tanımadığımızı ifade etmiştik. Geçtiğimiz ay KKTC hükümeti, adanın hidrokarbon doğal kaynaklarının çıkarımında ortak bir komite kurmak suretiyle birlikte değerlendirilmesini ve hakkaniyet ölçüleri içinde, kaynakların adil bir şekilde paylaşılması yönünde teklif sunmuştu. Biz de hükümet olarak bu teklifi desteklediğimizi ifade etmiştik; ancak Kıbrıs Rum yönetimi bu teklifi reddetti. Öyle umuyoruz ki bu ciddi teklifi yeniden değerlendirmek ve sonuç almak üzere tarafların bir araya gelmesi, her iki tarafın da menfaatine olacaktır. Garantör ülkeler olarak gerektiğinde bu toplantılara destek vereceğimizi de ifade etmek istiyorum."

Gemide 140 kişi çalışıyor

Yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip olan 'Yavuz' sondaj gemisinin çift sondaj kulesi bulunuyor.

Yaklaşık 130 metre yüksekliğinde sondaj kulesi olan 'Yavuz' ile 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapılabiliyor. Gemiyle yüksekliği altı metreye kadar olan dalgalarda dahi sondaja devam edilebiliyor. 'Yavuz' sondaj gemisinde yaklaşık 140 kişilik personel bulunuyor.