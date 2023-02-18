Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak

İŞKUR, Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alımı yapacağını duyurdu

Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
18 Şubat 2023 Cumartesi 12:00

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay’ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere, Yazılım Geliştirme Danışmanlığı hizmeti (1 kişi) alımı yapılacaktır.

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