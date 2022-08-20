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Yeditepe Üniversitesi 16 kişi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 16 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Yeditepe Üniversitesi 16 kişi alacak
20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yeditepe Üniversitesi ilanda  belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlan için 19 Ağustos tarihinde başlayan başvurular 2 Eylül 2022 tarihine kadar sürecektir.

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