Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı.

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
10 Mart 2023 Cuma 11:26

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yeditepe Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 


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