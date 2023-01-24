Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim elemanı alımı yapacağını açıkladı

Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
24 Ocak 2023 Salı 10:05

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yeditepe Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 7 Şubat 2023 olarak açıklandı.


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