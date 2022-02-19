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Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli fakültelerde görevlendirmek üzere öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
19 Şubat 2022 Cumartesi 11:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yeditepe Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Başvuru yapacak olan adayların, ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

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