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Yeğenlerini barıştırmak isterken, göğsüne saplanan tornavida ile hayatını kaybetti!

Bursa'da 40 yaşındaki Erol Tolar, para meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan yeğenleri Mustafa T., Ahmet ve kardeşi Fatih Tolar'ı barıştırmak istedi. Ancak iki taraf arasında kavga çıkınca Erol Tolar, göğsüne saplanan tornavida ile hayatını kaybetti. Kavgada Ahmet ve Fatih Tolar kardeşler de yaralanırken, Mustafa T. ise olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı

Yeğenlerini barıştırmak isterken, göğsüne saplanan tornavida ile hayatını kaybetti!
29 Mayıs 2022 Pazar 07:58

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi’nde meydana geldi. Erol Tolar, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Ahmet ve Fatih Tolar kardeşler ile kuzenleri olan Mustafa T.'yi barıştırmak üzere Ata Sokak üzerindeki pazar alanına çağırdı. Tarafları bir araya getiren Erol Tolar, konuşarak sorunu halletmesini istedi. Bir araya gelen kuzenlerin tartışması kavgaya dönüştü. 

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIYORDU

Kavganın büyümesi üzerine Erol Tolar, yeğenlerini ayırmaya çalıştı. Bu sırada Mustafa T.’nin belinden çıkartarak savurduğu tornavida, amcası Erol Tolar’ın göğsüne saplandı. Erol Tolar kanlar içinde yere yığılırken, Fatih ve Ahmet Tolar’ı da tornavida ile yaralayan Mustafa T. olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekibi inceleme başlatırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan amca ile 2 yeğeni ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erol Tolar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet ile kardeşi Fatih Tolar’ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Tolar’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Mustafa T. ise polisin çalışması ile 1 saat sonra yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kavga #ölüm #erol tolar
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