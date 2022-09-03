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Yelken kanat kara yoluna düştü: 2 kişi öldü

Yelken kanat kara yoluna düştü: 2 kişi öldü
03 Eylül 2022 Cumartesi 16:08

Batman'ın Gercüş ilçesinde kara yoluna düşen yelken (delta) kanattaki Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını yitirdi.

Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi’nden öğle saatlerinde havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), bir süre uçtuktan sonra inişe geçti. Ancak yelken kanat, bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #batman #yelken #ölüm
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