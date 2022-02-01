Yemek Sepeti çalışanları eylemde!

Yemek Sepeti çalışanları, 2022 zammına tepki gösterdi. Bir araya gelen çalışanlar bir basın açıklaması yaptı. Çalışanlar açıklama ile taleplerini iletti

Açıklama şöyle:

2001 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük online yemek siparişi firması olan Yemek Sepeti, giderek büyüdüğü, özellikle pandemi döneminde kârını ikiye katladığı halde çalışanlarına düşük ücretleri reva görüyor. İşçilerin, sendika hakkını tanımıyor. Esnaf Kurye Modeli adı altında sigortasız, güvencesiz, esnek ve sendikasız çalışmaya zorluyor.

Basın açıklamamızdan haberdar olan işveren dün akşam geç saatlerde ücret artış oranlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının ve asgari ücret artış oranının bile gerisinde bir artış oranıyla adeta işçilerle dalga geçti. İşverenin ilan ettiği enflasyon oranlarının bile altında olan bu ücret artış oranlarını kabul etmiyoruz. Ücret ve prim artış taleplerimiz kabul edilene kadar mücadeleye devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

Bugün, asgari ücretin temel ihtiyaçları bile karşılamaya derman olamadığı, TÜİK verilerine göre enflasyonun yüzde 36’lara dayandığı koşullarda yapılan bu zammın kabul edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır.

Başta gıda maddeleri olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar sebebiyle alım gücü gerilemiştir. İşçiler ev kirasını, elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyemez hale gelmiştir. Bu nedenle Yemek Sepeti işçileri, sefalet ücretini asla kabul etmeyecektir. TÜİK tarafından açıklanan sahte enflasyon oranında değil gerçek enflasyon oranında bir ücret artışı yapılmalıdır. En düşük ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır.

Çalışanlarına düşük ücret dayatan Yemek Sepeti, sendika hakkına da tahammül göstermiyor. Sendikamız, Yemek Sepeti’nde örgütlenerek kanunun aradığı çoğunluğu sağlamıştır. Yemek Sepeti işvereni ise yasal boşluklardan faydalanarak sendikamızın çoğunluk tespitine itiraz etmiştir. Bununla da yetinmeyerek, çeşitli hileli yöntemlerle işyeri NACE kodlarını değiştirip Taşımacılık işkolunda olan işyerlerini Ticaret-Büro işkolunda göstermiştir.

Sendika üyesi işçilere yönelik mobbing uygulamalarıyla, sürgünlerle, işten çıkarma gibi saldırılarla ve istifa baskılarıyla sendikal örgütlülüğü engellemeye çalışan Yemek Sepeti işvereni, bir taraftan da bünyesindeki işçileri, işçilik haklarından vazgeçirip Esnaf Kuryeliğe geçmeleri için baskı uygulamaktadır.

‘ESNAF KURYE OL’ DAYATMASINA SON



Bilmekteyiz ki esnaf kurye adı verilen bu model bugün sigortasız, sendikasız ve güvencesiz çalıştırma modelinin ta kendisidir. ARACINI AL GEL KENDİ İŞİNİN PATRONU OL gibi süslü sloganlarla cazip gösterilen Esnaf Kurye modelinde işçilikten doğan haklar yoktur. İşçilere şahıs şirketi kurdurularak sorumluluktan kaçan işveren, bu yöntemle SGK primi, araç yakıt ve bakım masraflarını işçiye yüklemektedir.

Bu sistemde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve çalışarak emekli olma hakkı yoktur. İşçinin ve çocuklarının sağlık sigortası yoktur. Senelik izin hakkı yoktur. Bayram tatili, hafta tatili hakkı yoktur. Kaç saat çalışırsa çalışsın fazla mesai hakkı yoktur. Yani bu modelde emeğin hunharca sömürüsü vardır. Bu sistemde işçinin toplu pazarlık yapma hakkı da yoktur. Dolayısıyla sendika hakkı da yoktur. İşçi, eline geçen para ile Bağ-Kur borcunu, yakıt parasını, aracının tamir ve bakım masraflarını ödediğinde elinde asgari ücret seviyesinde bir kazanç kalmaktadır. Hatta hastalanır ya da bir kaza geçirirse elinde asgari ücret bile kalmayacaktır.

Aşırı kâr hırsı, yeterli denetimlerin yapılamaması, Taşımacılık işkolumuzdaki rekabet ve her geçen gün katlanarak artan işsizlik nedeniyle esnek ve güvencesiz çalışma modelleri giderek artmaktadır. İşverenler, Esnaf Kurye adını verdikleri bu sömürü sisteminde kârlarına kâr katarken işçileri sendikasızlaştırmak istiyorlar.

Nitekim, Trendyol, Hepsi Ekspres, Scotty işçilerinin isyanının altında yatan da bu modelin yarattığı olumsuz sonuçlardır.

MEŞRU VE DEMOKRATİK HAKLARIMIZI KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ

İşkolumuzdaki esnek, güvencesiz ve sendikasız çalışma modellerinin karşısında olmaya devam edeceğiz. Kimse meydanı boş sanmasın!

Gücünü birliğinden alan sendikamız, Yemek Sepeti işçileri, sendikal haklarına kavuşana kadar mücadelesini sürdürecektir.

Yemek Sepeti işverenini bir kez daha uyarıyoruz;

-Sendikamızın, çoğunluğu sağladığına ilişkin Bakanlık tespit kararına itirazınızı geri çekin;

-İşçilerin anayasal hakkı olan sendika hakkını tanıyın;

-Düşük ücret dayatmalarına ve esnaf kurye dayatmalarına derhal son verin.

Aksi halde, üretimden gelen güç de dahil; meşru, yasal ve demokratik bütün haklarımızı sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

Bugün burada sendikamız ve Yemek Sepeti işçileriyle dayanışma içinde olan basın emekçilerine, dost ve kardeş sendikalarımızın yönetici ve üyelerine teşekkür ediyoruz.