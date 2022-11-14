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Yengesini balta ile öldürdü, ağabeyi kalp krizi geçirdi!

Yengesini balta ile öldürdü, ağabeyi kalp krizi geçirdi!
14 Kasım 2022 Pazartesi 12:39

Kayseri'de Ali Rıza Topçu, ağabeyinin evine gitti. Burada ağabeyinin eşi Fatma Topçu ile tartışan Ali Rıza Topçu, eline aldığı balta ile yengesinin başına vurdu. Fatma Topçu balta darbesiyle ölürken, olayı gören eşi Abdullah Topçu da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Fatma Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabey Abdullah Topçu da kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #cinayet #ölüm #balta #haber
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