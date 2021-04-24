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Yeni Aile Bakanı'na büyük tepki!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bakanlık koltuğunu verdiği çocuğun koruma altında olduğunu ifşa etti. Yanık ayrıca 'Ramazan' olduğu için küçük çocuğa çikolata ve çay ikram etmediğini söyledi

Yeni Aile Bakanı'na büyük tepki!
24 Nisan 2021 Cumartesi 14:12

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bakanlık koltuğunu devlet korumasındaki ilkokul öğrencisine verdi.

Derya Yanık, koltuğunu devrettiği çocuğun koruma altında olduğunu ifşa etti, 'Ramazan' olduğu için de küçük çocuğa çikolata ve çay ikram etmediğini açıkladı.

Derya Yanık, şunları söyledi: "Tabi Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. Ramazan’dan sonra aynı evde kaldığı 5 arkadaşıyla birlikte bize misafir olarak gelecek o zaman çikolata ve çay hakkımızı kullanacağız.”

Yanık'ın, çocuğa çikolata ikram etmemesi ve koruma evinde kaldığını söylemesine sosyal medyadan tepki geldi.

Etiketler; #aile bakanı #derya yanık #23 nisan #çocuk bayramı #çikolata
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