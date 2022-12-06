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Yeni aldığı traktörün altında can verdi

Gümüşhane'de yeni aldığı ve ilk defa kullandığı traktörün altında kalan 40 yaşındaki İsmail Meral hayatını kaybetti

Yeni aldığı traktörün altında can verdi
06 Aralık 2022 Salı 10:55

Kaza, dün akşam, Kürtün ilçesi Üçtaş köyünde meydana geldi. İsmail Meral'in iple bağlayıp, tomruk çektiği 55 RK 180 plakalı traktör, kontrolünden çıkarak ters döndü. Traktörün altında kalan, 3 çocuk babası Meral, kaza yerinde hayatını kaybetti. İsmail Meral'in cansız bedeni, savcılık incelemesi ve kaza yerinde yapılan çalışmalar sonrası hastane morguna götürüldü. İlçede kereste işiyle uğraşan Meral'in, traktörü yeni satın aldığı ve ilk kez kullandığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gümüşhane #kaza #ölüm
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