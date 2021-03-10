Yeni Başlayanlar İçin Hayat Sigortası Nedir?

Hayat, iyi ve kötü sürprizlerle dolu. Beklenmedik ve zorlu olaylara karşı hazırlıklı olmak ise sizin elinizde. Hayat sigortası yaptırarak hem kendinizin hem de en yakınlarınızın geleceğini maddi güvence altına alabilirsiniz. Peki, merak edilen yönleriyle hayat sigortası nedir? İşte, hayat sigortası hakkında bilinmesi gerekenler...

Hayat, iyi ve kötü sürprizlerle dolu. Beklenmedik ve zorlu olaylara karşı hazırlıklı olmak ise sizin elinizde. Hayat sigortası yaptırarak hem kendinizin hem de en yakınlarınızın geleceğini maddi güvence altına alabilirsiniz. Peki, merak edilen yönleriyle hayat sigortası nedir? İşte, hayat sigortası hakkında bilinmesi gerekenler...

Hayat Sigortası Nedir?

Bugüne kadar hayat sigortasını hep duymanıza rağmen ne olduğunu ve ne işe yaradığını tam olarak bilmiyor olabilirsiniz. Tüm dünyada en çok tercih edilen sigorta türü olan hayat sigortası, beklenmedik hayat olaylarına karşı sigortalıyı ve lehtarlarını maddi güvence altına alıyor. Beklenmedik, riskli durumlar arasında vefatın yanı sıra kaza, kaza ya da hastalık sonucu tam ve kalıcı maluliyet, kritik hastalık, işsizlik gibi olaylar da yer alabiliyor. Sigortalı, sigorta poliçesindeki süre boyunca sigorta şirketine belirli bir prim ödüyor ve süre sonunda kâr paylı birikimini toplu olarak alabiliyor. Bazı hayat sigortası türleri, hem risklere karşı koruyucu olurken hem de düzenli birikim yapmanızı sağlıyor.

Hayat sigortası yaptırırken sağlıklı olma ve yaş sınırı gibi koşullar da aranabiliyor. Hayat sigortasının şartları, sigortalı ve seçtiği sigorta şirketi arasında düzenlenen bir poliçe belirleniyor. Sözleşmede belirtilen durumlar gerçekleştiğinde sigorta bedeli, sigortalıya veya sigortalının seçtiği lehtarlara ödeniyor. Bu da hem sizin hem de sevdiklerinizin gelecekte maddi açıdan zor durumlara düşme ihtimalinin önüne geçiyor.

Hayat Sigortası Ne İşe Yarıyor?

Hayat sigortasının ne olduğunu öğrendiniz ve “Neden hayat sigortası yaptırmalıyım?” sorusuna daha detaylı bir cevap arıyorsunuz… O zaman hayat sigortası avantajları konusunda daha derinlemesine bilgi edinmenizde fayda var. Gelin, hayat sigortası yaptırmanın avantajlarına birlikte bakalım...

-İşsizlik, tehlikeli hastalık, kaza ya da hastalığa bağlı maluliyet gibi durumlarda finansal destek sağlayan hayat sigortası, maddi standartlarınızı sürdürmenize yardımcı oluyor. Poliçe kapsamındaki durumlarda yapılan tedavi giderleri de teminat altına alınabiliyor.

-Sigortalının vefatı durumunda sigorta bedeli, lehtarlara ya da kanuni mirasçılarına maddi güvence sağlıyor.

-Hayat sigortasının vergi avantajı, iş sahipleri için önemli bir fırsat. Ödediğiniz aylık sigorta priminin belirli bir kısmını gelir vergisi matrahınızdan indirerek vergi avantajı sağlayabilirsiniz.

-Hayat sigortası yaptırarak şirketinizin sunduğu farklı avantajlardan da faydalanabilmeniz mümkün. Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarından indirimli sağlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca poliçenize göre ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı gibi ekstra hizmetlerden faydalanmanız mümkün. Ayrıca konut, kasko ve sağlık sigortası poliçelerinde indirim de kazanabilirsiniz.

-Siz de hayatın getirdiği risklere karşı önlem almak ve geleceğe güvenle bakmak için hayat sigortası ürünlerini inceleyebilir, istek ve ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü belirleyebilirsiniz.