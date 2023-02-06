Yeni bir deprem daha oldu! Şiddeti 7.6 olarak açıklandı

Kahramanmaraş’ta bu sabah meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 7.6 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi

Yeni bir deprem daha oldu! Şiddeti 7.6 olarak açıklandı
06 Şubat 2023 Pazartesi 13:54

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hissedilen, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede bu kez de 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.24’te olan depremin merkez üssünü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi, derinliğini ise 7.6 olarak açıkladı. Depremde yeni yıkımların olabileceği değerlendirilerek bölgede arama tarama çalışması başlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 7.5, merkez üssünü ise Ekinözü ilçesi Gözpınar Mahallesi olarak saptadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #deprem
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