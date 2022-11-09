Yeni doğan bebeği poşete koyup 5. kattan attılar!

Antalya'da bulunan bir binanın girişinde poşet içerisine konulmuş bir bebek cesedi bulundu. Bebeğin binadan atıldığı tespit edilirken, atıldığında canlı olup olmadığı araştırılıyor. Öte yandan bebeğin 5. kattan atıldığı ve annesinin ise Gürcistan uyruklu N.S. olduğu belirlendi

Konaklı Mahallesi 19 Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde, sabah saatlerinde siyah poşet içerisinde bebek cesedini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yeni doğmuş bir kız bebek cesedi ile karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17'de binadan atıldığı tespit edildi. İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını saptayan polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.

Bebeğin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor.

BEBEĞİN ANNESİ TESPİT EDİLDİ

Apartmana giriş çıkışı kapatarak inceleme başlatan ekipler, bebeğin 5’inci kattan atıldığını tespit etti. Yapılan çalışma kapsamında bebeğin annesinin Gürcistan uyruklu N.S. isimli kişi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan N.S. ile annesi B.S. (55) ve aynı evde bulunan İ.S.'nin işlemleri devam ediyor.