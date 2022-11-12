3 PADİŞAH, 12 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ
3 PADİŞAH, 12 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ
0
İNANILMAZ! BURNU KOLUNDA BÜYÜDÜ
İNANILMAZ! BURNU KOLUNDA BÜYÜDÜ
0
DÜĞÜNDE İLGİNÇ ANLAR!
DÜĞÜNDE İLGİNÇ ANLAR!
0
YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!
YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!
0

Yeni doğan bebeği, sokağa terk ettiler

Konya'da, 1 haftalık olduğu sanılan kız bebek, battaniyeye sarılı halde sokağa terk edilmiş bulundu. Hastanede tedaviye alınan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yeni doğan bebeği, sokağa terk ettiler
12 Kasım 2022 Cumartesi 15:37

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Yediler Sokak'ta meydana geldi. Çevredekiler, yol kenarında 1 haftalık olduğu düşünülen battaniyeye sarılı bebek olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kız bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve ağızdan beslendiği öğrenilen bebeğin kontrolleri devam ederken, polis de sokağa bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #bebek #terk etme
Önceki Haber
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!
Sonraki Haber
Yeni doğan bebeği, sokağa terk ettiler
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!
0
11 ayda sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı
11 ayda sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı
0
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 85 kişi alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 85 kişi alacak
0
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
0
Üniversiteye bilişim personeli alınacak
Üniversiteye bilişim personeli alınacak
0
Bakanlık duyurdu: Mağarada bulunan teröristler teslim oldu
Bakanlık duyurdu: Mağarada bulunan teröristler teslim oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.