Yeni Lezzetlerle Tanışmanız İçin Sizi Hazz’a Bekliyoruz

Macaron ve krokan Fransız mutfağının en özel lezzetlerinden biri olup Hazz krokan çikolata ve macaron çeşitlerine geniş ürün kategorileri içerisinde yer vermektedir. Fransız mutfağının dünyaya kazandırdığı lezzetlerden biri olan krokanın yapımında su, şeker ve kuru yemiş gibi malzemeler kullanılır. Krokan dünyanın hemen her yerinde tatlıların süslenmesi, pastalara çıtırlık kazandırılması, dondurmaların dekore edilmesi ve çay saatleri için ikramlıklar hazırlanması amacıyla sıklıkla kullanılır

Macaron ve krokan Fransız mutfağının en özel lezzetlerinden biri olup Hazz krokan çikolata ve macaron çeşitlerine geniş ürün kategorileri içerisinde yer vermektedir. Fransız mutfağının dünyaya kazandırdığı lezzetlerden biri olan krokanın yapımında su, şeker ve kuru yemiş gibi malzemeler kullanılır. Krokan dünyanın hemen her yerinde tatlıların süslenmesi, pastalara çıtırlık kazandırılması, dondurmaların dekore edilmesi ve çay saatleri için ikramlıklar hazırlanması amacıyla sıklıkla kullanılır.

Krokan çeşitleri tarif uygulanırken kullanılan malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle farklı zevklere hitap edecek krokan çeşitleri yapılabilir. Krokan yapımında ilk olarak şeker kısık ateşte pişirilmeye başlanır. Karamel rengini alınca içince limon suyu eklenip ocaktan alınır. Bu aşamada istenilen kuruyemişler eklenip malzemeler iyice karıştırılır. Karışım soğuyup sertleşince istenilen şekilde tüketilebilir.

Çikolata herkes tarafından sevilse de bir de farklı lezzetleri denemekten hoşlanan kişilerin favorisi haline gelmiş özel ürünler vardır ve krokan çikolata bunlardan biridir. Tatlılar arasında en çok sevilen lezzetlerden biri olan krokan çıtırlığı ile kalpleri kolayca fethetmeyi başarır. Birçok özel günün en lezzetli eşlikçisi olan krokan çikolata damak tadına önem verenlerin favorilerindendir.

Çikolata severlerin gözde lezzetlerinden olan krokan çikolata klasik çikolatalara göre farklı bir tadı yansıtır. Bol çikolatalı ve fıstıklı krokan çeşitleri sevdiklerinizle olan sohbetlerinizin damaklarda bırakacağı tadı unutulmaz kılmada son derece etkilidir.

Hediyelik Krokan Çikolata Nasıl Seçilir?

Hediyelerin en önemli özelliği alındığı kişinin beğenilerine uygun olmasıdır. Krokan çikolatalar genellikle kuruyemişlerle yapılır. Hediye alınan kişinin damak zevkini bilmek en uygun ürünün seçilmesini sağlar. Bunun yanı sıra krokan çikolata mutlaka kalitesinden, tazeliğinden ve hijyenik koşullarda üretim yaptığından emin olunan markalardan satın alınmalıdır. Hazz tarafından en kaliteli ve taze malzemeler kullanarak üretilen krokanlar hazz.com.tr adresinde; Kolonya ve Krokan Çikolata Seti, Sütlü Çikolata Kaplı Fıstık Krokan, Bitter Çikolata Kaplı Fıstık Krokan, Hazz Line Krokan I, Hazz Line Krokan II ve Hazz Line Krokan III gibi farklı alternatiflerle çikolata severlerin beğenisine sunulur.

İster doğum günü ister yıl dönümü ya da bir başka özel gün olsun tüm kutlamaların unutulmaz hale gelmesinde en önemli rol tartışmasız bir şekilde çikolatalara aittir. Farklı çeşitleriyle her damak tadına hitap eden ve hemen hemen hiç kimsenin hayır diyemeyeceği çikolata çeşitleri sevdiklerine, aile üyelerine, iş arkadaşlarına ya da herhangi bir kişiye hediye almak isteyen kişilerin bir numaralı tercihidir. Çikolata hemen herkes tarafından beğenilmesi garanti bir tatlı olsa da hediyelik çikolata satın alırken; seçilen ürünün hediyenin verileceği kişinin damak tadına ve beğenilerine uygun, kaliteli ve taze hammaddeler kullanılarak hijyen kurallarına uygun ortamlarda üretilmiş olmasına dikkat edilmesi en önemli konudur. Aynı zamanda satın alınan hediyelik çikolataların kalitesi ve tazeliği kadar ön plana çıkan diğer bir konu çikolatanın paketlenmesi ve ambalajıdır. Bu sayede verilen hediyenin kişinin hem damak zevkine hem göz zevkine hitap etmesi sağlanabilir.

Farklı çeşitleri ve içerikleri ile hemen herkesin beğenisini kazanan çikolata çeşitleri tüm kutlamaların vazgeçilmezi olmakla kalmaz aynı zamanda günün dilediğimiz herhangi bir anında kendimizi ve sevdiklerimizi şımartmanın en lezzetli hali olur. Yüksek kalitesi ve geniş ürün çeşitliliği ile dikkat çeken Hazz standart çikolata çeşitlerinin yanı sıra özel tasarımları ve lezzetleri ile dikkat çeken spesiyal ürünlere sahiptir.

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Çikolataların yanında hem lezzeti hem görünümüyle mutluluk veren ve her yaştan insanın kalbini çalan diğer bir tatlı makarondur. Son derece lezzetli ve prestijli ürünler olan makaronların üretiminde birbirinden özel malzemeler kullanılır. Bu malzemeler titiz bir üretim süreciyle birleşince ortaya makaronların damaklarda iz bırakan eşsiz lezzeti çıkar. Macaron üretimi büyük ölçüde uğraş ve ustalık gerektiren bir süreçtir. Makaron yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli konuların başında malzemelerin kalitesi, tazeliği ve şefin uzmanlığı yer alır. Tüm bunların yanı sıra makaron üretimini hijyen kurallarına uygun ortamlarda yaptığından emin olunan markaların ürünlerinin satın alınmasına özen gösterilmelidir. Makaronlar, yapımlarında kullanılan aromalar ve iç dolgu malzemeleri sayesinde çok daha özel ve lezzetli bir hale gelir. Sektörünün öncü ismi Hazz tüm ürünleri için üretim sürecinin tüm aşamalarından başlayıp siparişin teslim edilmesine kadar geçen süreci en üst düzey standartlarda ve müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet anlayışı çerçevesinde gerçekleştirir.

Hazz’ın en beğenilen ürünleri arasında yer alan makaronların; çikolatalı, vanilyalı, frambuazlı, Antep fıstıklı, güllü, fındıklı, karamelli, limonlu ve kan portakallı gibi birçok farklı çeşidi vardır. Siz de Hazz makaronlarını 7/24 online olarak sipariş verebilir ve bu sıra dışı lezzetlerin keyfini çıkarabilirsiniz.