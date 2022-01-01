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Yeni yıl kutlamasında kavga: 14 yaşındaki bir çocuk öldü!

Yeni yıl kutlamasında kavga: 14 yaşındaki bir çocuk öldü!
01 Ocak 2022 Cumartesi 08:39

İstanbul Bağcılar'da yeni yıl kutlamaları sırasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 14 yaşındaki bir çocuk başına kurşun isabet etmesi ile hayatını kaybetti


Olay, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yılbaşını kutlamak için toplanan grup bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri silahına davranarak rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun 14 yaşında bir çocuğun kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Silahla kafasından vurulan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #kavga #ölüm #yeni yıl ölüm
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