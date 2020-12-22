Yeni yılda kira artışı yapmayın

Corona salgınının getirdiği ekonomik sıkıntılardan en fazla esnaf sanatkarların etkilendiğini belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, yılbaşı öncesi mülk sahiplerine dayanışma çağrısında bulundu

Mülk sahiplerinden de zor süreçte özveride bulunmalarını isteyen Mutlu, ‘2021 yılı için kiracınız olan esnaf sanatkarlardan kira artışı istemeyin, kiraları dondurun. 9 aydır hiç çalışamayan üyelerimiz var. Tedbirler kapsamında yine pek çok sektörde faaliyetleri kısıtlanan veya işyerini açtığı halde iş yapamayan üyelerimiz ciddi sıkıntı içinde. Onlar büyük fedakarlıklar yaparak tedbirlere uyuyorlar çünkü bu süreçte her kesim özveride bulunmalı. Bu noktada, evini veya işyerini esnaf sanatkarlara kiralayan mülk sahiplerinden de anlayış bekliyoruz’ dedi.

Dayanışma duygusu

Türk halkının birbirine kenetlenerek her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceğini kaydeden Mutlu, ‘Mühim olan birlik beraberliğimizi korumak, toplum içinde yardımlaşma ve dayanışma duygusunu hakim kılmaktır. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimler kiracısı olan esnaf sanatkarlara önemli jestler yaptılar. Bu herkese örnek olmalı. 2021 yılına girerken sözleşme zamanı gelse bile mülk sahipleri kiracısı olan esnafın kirasını artırmamalıdır.’ diye konuştu.

Dostunuza yardımcı olun

Esnaf sanatkarların kolay kolay adres değiştirmediğine değinen İESOB Başkanı Mutlu, ‘Mülkünüzde uzun yıllar aynı esnaf kiracınız bulunuyorsa ve ödemelerini aksatmıyorsa, kiracınızla uyumlusunuz demektir. Kiracınızın 15-20 yıl mülkünüzde kalması, kiracınızla bir yakınlık, bir bağ, dostluk ilişkisi kurduğunuzu gösterir. O zaman dostunuza yardımcı olun. Aksi halde ödenemeyen ve biriken kira bedelleri nedeniyle mülk sahipleriyle anlaşamayan kiracıların, işyerini kapatma ve dükkanı boşaltma ihtimali yüksek olacaktır. Böyle sıkıntılı bir dönemde mülk sahipleri için de yeni kiracı bulmak güç olacak, işyerlerinin uzun süre boş kalması ekonomik işleyişi de olumsuz etkileyecektir. Kanaatimizce en doğru yol, mülk sahiplerinin de elini taşın altına sokması, esnaf kiracılarıyla uzlaşması olacaktır.’ dedi.

Vergi alınmasın

2021 yılına herhangi bir kira artışı yansıtmayan mülk sahiplerine de jestler yapılabileceğini kaydeden Başkan Mutlu ‘Yeni yılda esnaf kiracısının kirasını donduran mülk sahiplerini ödüllendirmek, sosyal yardımlaşma duygusunu da pekiştirecektir. Bu kapsamda devlet diğer mülk sahiplerini de özendirmek için, özveride bulunanların gerek gelir vergilerine gerekse emlak harç ve vergilerine kolaylıklar getirmeli, toplumsal dayanışmaya katılanların sayısını artırmanın yolları aranmalıdır.’