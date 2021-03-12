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Yeniden kapanma olacak mı? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" şeklindeki soruya yanıt veren Erdoğan, "Şu an için kararlarımızın arkasındayız" ifadelerine yer verdi

Yeniden kapanma olacak mı? Erdoğan açıkladı
12 Mart 2021 Cuma 14:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, herkesin merakla cevabını beklediği, "Yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"KARARLARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde hareket ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tüm şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunda restoran, kafe gibi açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.


"MUTASYONUN İNİŞLİ ÇIKIŞLI GÖRÜNTÜLERİ ZORLUYOR"

Koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamasına devam eden Erdoğan, "Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor" dedi.

"ÇİN'DEN 50 MİLYON DAHA AŞI ALABİLİRİZ"

Aşı konusunda Çin ile anlaşmamız olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor. Almanya ile anlaşmamız da devam ediyor. Rusya ile anlaşmamız var. Görüşmelerimiz Sağlık bakanlıkları arasında devam ediyor. Çin'den den ikinci paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık olursak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz" şeklinde konuştu.

Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan #Koronavirüs
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