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Yeter çığlıkları ortalığı inletti! Bir kadın eski eşi tarafından başı taşla ezilerek öldürüldü

Yeter çığlıkları ortalığı inletti! Bir kadın eski eşi tarafından başı taşla ezilerek öldürüldü
01 Eylül 2022 Perşembe 09:03

Adana'da 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Şermin Sarı, evinin bahçesinde başı taşla ezilerek öldürüldü. Sarı'yı öldüren kişinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu öğrenildi

Olay saat 05.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Şermin Sarı'nın kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek ile bahçede tartıştığını ve ardından darbedilip,  "Yeter" diye çığlık attığını duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Sarı'yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Sarı'nın öldüğünü saptadı. Olay sırasında Sarı'nın çocuklarının dedesinde kaldığı tespit edildi. 2 yıl önce eşinden ayrılan Sarı'nın ayrı bir evde yalnız yaşadığı öğrenildi. Acı haberi duyup, evin önüne gelen, Sarı'nın anne, baba ve kardeşleri gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN ESKİ EŞİ ÖLDÜRMÜŞ

Adana'nın Yüreğir ilçesinde evinin bahçesinde başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın cinayet şüphelisinin 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu belirlendi. Sarı'nın 4 gün önce eski eşi Poyraz'dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi. Poyraz'ın ise olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Etiketler; #adana #kadın #cinayet #taşla ezildi
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