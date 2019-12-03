Yetkinliklerine göre iş verilmeli

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, engelli vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından birisi olan kamuda istihdam meselesini Meclis gündemine taşıdı.

Kılıç, hazırladığı, 5378 Sayılı ve 1/7/2005 Tarihli Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 57 bin engelli memur istihdam edildiğini vurgulayan Sevda Erdan Kılıç, bunların sadece 13 bininin eğitim durumlarına göre etkin oldukları alanlarda çalıştığını, geri kalan 44 bininin ise Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİHS) kadrolarında istihdam edildiğini kaydetti.

CHP'li Kılıç, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile devlet memurluğuna atanan birçok engelli vatandaşın, mezuniyetlerine uygun kadrolar açılmaması nedeniyle yetkin oldukları alanlar dışında tercih yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Yardımcı hizmetler ve idari hizmetler sınıfı kadrolarını tercih etmek durumunda kalan engelli bireylerin, çalışma koşullarına adaptasyon sorunlarının yanısıra, psiko-sosyal açıdan da birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirten Av. Kılıç, engelli bireylerin yetkin olmadıkları alanlarda çalıştırılmasının, performans ve verimliliklerinin azalmasına, böylece iş arkadaşlarının ve amirlerinin nezdinde çalışmaktan aciz bireyler olarak görünmelerine sebep olduğunu bildirdi.

Verimlilikleri artar

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, şunları kaydetti: "Anayasa'nın 10. maddesi ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi gibi ulusal ve uluslararası mevzuat, engelliler lehine yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırılık iddiasında bulunulamayacağı güvence altına almıştır. Engelli bireylere, ihraz ettikleri yani 'mezuniyetlerine' uygun olan kadrolara atanma imkanı tanınmalı. Unvan değişikliği sınavına gerek kalmaksızın, engelli bireylerin yetkin oldukları alanlara atanmaları durumunda, çalışma motivasyonları olumlu yönde etkilenerek iş hayatlarında daha verimli olacaklar. Bu da kamuda hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır."

Özlük hakları iyileşecek

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, bu kanun teklifinin yasalaşması halinde, engellilerin özlük haklarının iyileşeceğini, çalışma azimlerinin artacağını, ayrıca onları üretime katkı sunan bireyler haline de getireceğini vurguladı. Mevcut 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam ettikleri personele ait kadrolarda yüzde 3 oranında engelli çalıştırmak zorunda olduğunu belirten Kılıç, "Biz kanun teklifimizle bu oranı yüzde 5'e çıkararak daha çok engelli vatandaşımızın kamuda istihdam edilmesini amaçlamaktayız. Ayrıca, mevcut kanuna göre bu yüzdenin hesaplanmasında kurum ve kuruluşun toplam dolu kadro sayısı dikkate alınıyor. Biz 'toplam dolu kadro' ibaresini de 'toplam kadro' şeklinde değiştirerek, istihdam edilecek engelli sayısının artmasını istemekteyiz" dedi.





