Yıkılan evin enkazından çıkıp, eşini kurtarmış

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Ali (55) ile eşi Pakize (58) Kılıç'ın oturduğu müstakil ev, ikinci depremde yıkıldı; çift enkazda kaldı. Enkazdan kendisi çıkan Ali Kılıç, "Önce ben çıktım sonrasında eşimi çıkardım" dedi.

Yıkılan evin enkazından çıkıp, eşini kurtarmış
07 Mart 2023 Salı 11:00

Ericek Mahallesi'nde Ali Kılıç ile eşi Pakize Kılıç'ın oturduğu müstakil ev, 6 Şubat'taki ikinci depremde yıkılınca çift de enkazı altında kaldı. Yıkıntı altından kendisi çıkan Ali Kılıç, ardından eşi Pakize Kılıç'ı sağ kurtardı. AFAD'ın çadırında kalan Ali Kılıç, o anları anlatırken, "Eşim ile enkazın altında kaldık. 1 hafta sonra yanımızdaki evden 2 cenaze çıkardılar. Birinci depremde evimize bir şey olmamıştı. Evimiz ikinci depremde yıkıldı. Evden hiçbir şeyimizi alamadık. Malzemelerimiz, yataklarımız enkazın altında kaldı. Enkazın altından kendi imkanımız ile çıktık. Enkaz altından önce ben çıktım sonrasında eşimi çıkardım. O anlar, çok korkunçtu" dedi.

Zor günler geçirdiklerini belirten Kılıç, "Allah'a şükür, yaralanmadık. Ben çıktıktan sonra eşim içeride kaldı. 'Burada kaldım' diye bağırdı. Eşimin sesini duyunca tekrar geri döndüm. Onu enkazdan tutup, çıkardım. Ayağımızda ayakkabı yoktu. 3 gün dışarıda yattık. Ateş yakarak ısındık. Battaniyeleri kendimizi sardık. Yağmur ve kar yağıyordu. Kendi imkanlarımız ile çadır kurduk sonrasında bize AFAD çadırı verdiler. Allah'a şükür, bir sıkıntımız yok" diye konuştu. 

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