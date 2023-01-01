YENİ YILDA PAMUKKALE'YE İLGİ
YENİ YILDA PAMUKKALE'YE İLGİ
0
ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU
ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU
0
16. BENEDICT HAYATINI KAYBETTİ
16. BENEDICT HAYATINI KAYBETTİ
0
HAYKO CEPKİN İZMİR'İ SALLADI
HAYKO CEPKİN İZMİR'İ SALLADI
0

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı!

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde bu yıl büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı!
01 Ocak 2023 Pazar 10:05

Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye çekilişi saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (Amorti) ve 200 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise 0 ve 6 oldu.

Öte yandan büyük ikramiye isabet eden biletler ise Giresun- Merkez, İstanbul- Şişli, Bursa-Osmangazi ve online olarak satıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #milli piyango #yılbaşı bileti #Büyük ikramiye
Önceki Haber
Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Sonraki Haber
Ankara'da silahlı kavga: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı
Yeni yılın ilk günü denize girdiler!
Yeni yılın ilk günü denize girdiler!
0
Mikroçip takılan evcil hayvan sayısı belli oldu!
Mikroçip takılan evcil hayvan sayısı belli oldu!
0
2022 yılında en çok tercih edilen isimler açıklandı
2022 yılında en çok tercih edilen isimler açıklandı
0
Araç sahipleri dikkat! 2023 yılının trafik cezaları belli oldu!
Araç sahipleri dikkat! 2023 yılının trafik cezaları belli oldu!
0
Ankara'da silahlı kavga: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı
Ankara'da silahlı kavga: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı
0
İbadethanelerde kullanılan doğalgaza büyük indirim!
İbadethanelerde kullanılan doğalgaza büyük indirim!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.