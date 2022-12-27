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Yılbaşında davul çalmak için gittiği şehirde öldürüldü!

Yılbaşında davul çalmak için gittiği şehirde öldürüldü!
27 Aralık 2022 Salı 13:09

Antalya'ya Hatay'dan yılbaşı eğlencesinde davul çalmak için gelen Hüseyin Uyulgan (19), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çağrıldığı yerde tabancayla kalbinden tek kurşunla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yılbaşında eğlence merkezlerinde davul çalmak için Antalya'ya gelen Hüseyin Uyulgan'a, dini nikahla birlikte yaşadığı İdal Yılmaz (18) ile evde otururken telefon geldi. Uyulgan, sonrasında evden çıkarak, kendisine verilen adrese gitti. Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kalbinden tek kurşunla vuruldu. Silah sesini duyanların bildirmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Uyulgan'ı yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Uyulgan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatırken, Hüseyin Uyulgan'ın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu sabah morga gelen İdal Yılmaz, Hüseyin Uyulgan'ın gelen telefonla evden çıktığını belirterek, "Sohbet ederken birden telefon geldi ve evden çıktı. Gittiği yerde kalbine bir el ateş etmişler. Katilin bulunmasını istiyorum. Benim eşimi öldüren, herkesi öldürür. Bir an önce bunların bulunmasını istiyorum" dedi.

Hüseyin Uyulgan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, defnedilmek üzere Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #davul #ölüm #haber
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