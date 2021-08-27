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Yıldız Teknik Üniversitesi 36 kişi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 36 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Yıldız Teknik Üniversitesi 36 kişi alacak
27 Ağustos 2021 Cuma 10:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yıldız Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili  hükümleri  uyarınca  daimi  statüde  Öğretim  Üyesi  alımı yapacaktır. 

Adayların,  ilgili  Kanunda  belirtilen  şartları  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan  “Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütleri”ni  sağlıyor  olması  gerekmektedir.


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