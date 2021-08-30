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Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlileri alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alacağını duyurdu

Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlileri alacak
30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:39

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

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