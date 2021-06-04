Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yıldız Teknik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacak.

Adaylar başvurularını,başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

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